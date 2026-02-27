Ferrara onora le 1000 vittime dei bombardamenti con targa marmorea

A Ferrara è stata posta una targa marmorea presso la chiesa di San Paolo per commemorare le vittime dei bombardamenti avvenuti tra il 1943 e il 1945. L'installazione si inserisce nel tentativo di preservare la memoria di quegli eventi dolorosi, coinvolgendo la comunità locale in un gesto di riconoscenza e riflessione. La targa rappresenta un segno tangibile di rispetto e ricordo.

Ferrara ricorda le vittime dei bombardamenti con una targa marmorea. Ferrara ha inaugurato una targa marmorea presso la chiesa di San Paolo per ricordare le vittime dei bombardamenti del 1943-1945. La cerimonia, svoltasi ieri mattina, ha la partecipazione di autorità cittadine, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e una delegazione di studenti. L'assessore alla Cultura Marco Gulinelli ha sottolineato come questo gesto rappresenti un atto di coscienza collettiva e un monito sulla fragilità della pace. La targa, posizionata sul muretto della rampa di accesso laterale alla chiesa, è un impegno concreto a mantenere viva la memoria di quegli eventi tragici, affinché le nuove generazioni comprendano il valore della pace come conquista quotidiana.