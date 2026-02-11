napoli ricorda le vittime delle foibe e onora gli esuli istriani con una commemorazione

Napoli si ferma per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli istriani. Oggi in città si sono svolte cerimonie ufficiali, con le autorità che hanno deposto corone di fiori e osservato un minuto di silenzio. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di quelle tragedie e delle persone costrette a lasciare le loro case. La città ha voluto così onorare chi ha vissuto quegli eventi e trasmettere alle nuove generazioni le storie di quegli anni.

"> La Giornata del Ricordo è un’importante occasione per rievocare la memoria dei tragici eventi legati alle foibe e all’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Quest’anno, la cerimonia si è svolta al Real Bosco di Capodimonte, un luogo di grande significato storico e simbolico per Napoli e per tutti coloro che furono costretti a lasciare le proprie terre dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un luogo simbolo di accoglienza. Il Real Bosco di Capodimonte ha rappresentato, negli anni del dopoguerra, uno dei principali Centri Raccolta Profughi (CRP) della città partenopea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Questa mattina il Municipio X ha organizzato una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli che sono stati accolti a San Giorgio di Acilia.

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

