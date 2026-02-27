Fermata dai carabinieri in auto rifiuta l' alcol test e dà in escandescenze

Durante un normale controllo stradale ad Aprilia, i carabinieri hanno fermato un'auto intestata a un familiare di una donna al volante. La conducente si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test e ha reagito in modo violento, dando in escandescenze. La scena si è svolta nel corso di un controllo di routine da parte della sezione radiomobile dei carabinieri.

Era alla guida di un'auto intestata a un suo familiare, quando è stata fermata da una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Aprilia impegnata in un ordinario controllo della circolazione stradale. La donna, 38 anni, residente in provincia di Roma, era in un evidente stato di.