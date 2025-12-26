Latina donna in difficoltà con l’auto | rifiuta l’alcol test e viene denunciata

Latina, 26 dicembre 2025 – La Polizia di Stato – Questura di Latina nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, è intervenuta in una strada periferica del capoluogo dove era segnalata la presenza di una donna in difficoltà con la propria autovettura. I poliziotti della Volante hanno individuato il veicolo segnalato, ferma sul ciglio della strada con a bordo una donna che è immediatamente parsa in stato di alterazione, anche perché con forte alito vinoso. È stato quindi richiesto l’intervento di operatori sanitari, con i quali la donna ha avuto sbalzi di umore, accompagnati da equilibrio precario e mancata coordinazione nei movimenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

