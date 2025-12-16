Causa un incidente e rifiuta l' alcol test | 74enne denunciato dai carabinieri

Un uomo di 74 anni, residente in Ossola, è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver causato un incidente alla guida della sua Ape Car e aver rifiutato di sottoporsi all'alcol test. L'episodio ha portato all'apertura di un procedimento nei suoi confronti, evidenziando le conseguenze di comportamenti pericolosi alla guida.

Alla guida della sua ape car causa un incidente e rifiuta di sottoporsi all'alcol test. Per l'uomo, un 74enne ossolano, è scattata la denuncia.É successo nel fine settimana a Crevoladossola, dove l'uomo ha mancato una precedenza, scontrandosi con un altro veicolo, fortunatamente senza provocare.

