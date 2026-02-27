Ferentino il Consiglio istituisce la figura del Garante Comunale delle persone con disabilità

Il Consiglio comunale di Ferentino ha approvato l’istituzione del Garante Comunale delle persone con disabilità, diventando uno dei primi comuni del Lazio a farlo. La decisione è stata presa durante la seduta di ieri, su proposta del Consigliere Maurizio Berretta, presidente della commissione competente. Dopo un’ampia discussione, l’assemblea ha deliberato la creazione di questa figura.

Uno tra i primi comuni del Lazio ad istituire la figura del Garante comunale, ieri in Consiglio comunale di Ferentino, su proposta del Consigliere Maurizio Berretta, Presidente della Commissione competente, dopo articolata discussione dell'assise civica, e' stata deliberata l'istituzione del.