Schifani nomina il garante delle persone con disabilità | è Carmela Tata

Renato Schifani ha ufficialmente confermato Carmela Tata come garante delle persone con disabilità. Il presidente della Regione Siciliana ha firmato il decreto di nomina, dopo aver valutato i titoli della candidata. Tata resta in carica per vigilare sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità nella regione.

Carmela Tata è stata confermata nel ruolo di Autorità garante della persona con disabilità. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ricopre ad interim la carica di assessore alla Famiglia, ha firmato il decreto di nomina, dopo la valutazione dei titoli da parte della commissione incaricata di selezionare le candidature. Il mandato ha una durata di cinque anni. Carmela Tata, di Floridia, in provincia di Siracusa, ha già ricoperto l’incarico dal 2020 fino allo scorso 10 dicembre 2025. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Schifani Garante

Renato Schifani ha ufficialmente confermato Carmela Tata come garante delle persone con disabilità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Schifani Garante

Maltempo, sopralluogo di Schifani sulla costa catanese. Da Roma la nomina di un commissario per la ricostruzione. Il videoIl governatore è stato accompagnato dal capo della Protezione civile regionale e commissario per l'emergenza Salvo Cocina e dal prefetto di Catania Pietro Signoriello ... msn.com

Poi la pilotiamo con Schifani la sua nomina. I nuovi elementi della Procura sul sistema Cuffaro e gli appalti all’AspAnche se ne mette tre… poi la pilotiamo con Schifani la sua nomina…. È il pensiero dell’ex governatore Totò Cuffaro sulla scelta dei dirigenti generali delle Asp siciliane. Una frase riferita il 3 ... ilfattoquotidiano.it

Carmela Tata facebook