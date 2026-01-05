Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile | Regina Lee vince a Udine emozioni Nastro Rosa e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma

La Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile si è conclusa a Udine con la vittoria di Regina Lee. La competizione ha visto la partecipazione di atlete di alto livello, tra cui Mariachiara Testa, miglior rappresentante italiana. Durante l’evento, si è inoltre svolta l’esibizione del progetto Nastro Rosa. Le fasi finali della gara a squadre dell’Epifania sono state trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma.

Scherma: Anzil, Coppa Mondo a Udine esempio di organizzazione sportiva - "La Coppa del Mondo Under 20 femminile Ã¨ una manifestazione che, giunta alla ventesima edizione, racchiude ... ilgazzettino.it

Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Udine: oggi la prova individuale in diretta su Assalto – La TV della Scherma - Giornata clou a Udine per la spada femminile Under 20: in programma la gara individuale con le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma ... sportface.it

` La Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile entra nel vivo: oggi in pedana le Under 20, con fasi finali in diretta dalle 17:40 su ASSALTO – La TV della Scherma (piattaforma Sportfac - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.