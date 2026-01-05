Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile | Regina Lee vince a Udine emozioni Nastro Rosa e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma
La Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile si è conclusa a Udine con la vittoria di Regina Lee. La competizione ha visto la partecipazione di atlete di alto livello, tra cui Mariachiara Testa, miglior rappresentante italiana. Durante l’evento, si è inoltre svolta l’esibizione del progetto Nastro Rosa. Le fasi finali della gara a squadre dell’Epifania sono state trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma.
Successo della statunitense Regina Lee nella prova individuale, Mariachiara Testa miglior azzurra. Grande partecipazione per l’esibizione del progetto Nastro Rosa: anche la gara a squadre dell’Epifania con le fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. È Regina Lee a salire sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo Under . 🔗 Leggi su Sportface.it
