Alla libreria Feltrinelli di Terni va in scena Cioran il terribile

Da ternitoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 10 gennaio alle 17, presso la libreria Feltrinelli di Terni, si terrà la presentazione del libro di Nicola Vacca, “L’uomo perplesso”, dedicato a Emil Cioran. L’evento si svolgerà in via Cesare Battisti 9 e offrirà un’occasione per approfondire il pensiero del filosofo franco-rumeno e il suo modo di riflettere sull’esistenza.

Sabato 10 gennaio alle 17, la libreria Feltrinelli di Terni - via Cesare Battisti, 9 - ospiterà la presentazione del libro di Nicola Vacca dedicato a Emil Cioran, “L’uomo perplesso. Viaggio negli abissi di Emil Cioran” (Qed Edizioni), un’opera che indaga una delle figure più radicali e irregolari. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Ricerca del piacere e abuso di potere”: il dibattito alla libreria Feltrinelli di largo Torre Argentina a Roma

Leggi anche: Alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri, i libri si ascoltano in cuffia: arriva Silent Sound in libreria

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.