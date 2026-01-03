Alla libreria Feltrinelli di Terni va in scena Cioran il terribile
Sabato 10 gennaio alle 17, presso la libreria Feltrinelli di Terni, si terrà la presentazione del libro di Nicola Vacca, “L’uomo perplesso”, dedicato a Emil Cioran. L’evento si svolgerà in via Cesare Battisti 9 e offrirà un’occasione per approfondire il pensiero del filosofo franco-rumeno e il suo modo di riflettere sull’esistenza.
Sabato 10 gennaio alle 17, la libreria Feltrinelli di Terni - via Cesare Battisti, 9 - ospiterà la presentazione del libro di Nicola Vacca dedicato a Emil Cioran, “L’uomo perplesso. Viaggio negli abissi di Emil Cioran” (Qed Edizioni), un’opera che indaga una delle figure più radicali e irregolari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: “Ricerca del piacere e abuso di potere”: il dibattito alla libreria Feltrinelli di largo Torre Argentina a Roma
Leggi anche: Alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri, i libri si ascoltano in cuffia: arriva Silent Sound in libreria
Venerdì 28 febbraio alle ore 18.00, presso la libreria Feltrinelli di Piazza Pio XI a Roma, si terrà la presentazione del libro “Buster Keaton. Il clown avanguardista” del nostro autore Lorenzo Manfridi. Insieme a lui ci racconteranno la vita e l’arte del celebre cine - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.