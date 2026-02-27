Fedriga tra Regione Comune di Trieste e Roma | Le sorprese ci sono sempre in politica

Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato di pensare alle elezioni del 2026 e del 2027, sottolineando che in politica le sorprese sono sempre possibili. Ha inoltre ricordato che le prossime consultazioni sono previste per il 2028, e ha evidenziato i rapporti tra la Regione, il Comune di Trieste e Roma. La sua attenzione rimane focalizzata su questi appuntamenti elettorali.

“Io sto pensando al Friuli Venezia Giulia per il 2026 e dopo ovviamente nel 2027”, perché “noi andiamo alle elezioni nel 2028. Dopodiché, ovviamente, come ho sempre detto, la politica mi ha fatto delle sorprese strane perché io sono diventato presidente della Regione”, quando “non volevo farlo ed. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Carnevale 2026 e scuole chiuse: i giorni regione per regione. “Ci sono sorprese”Concluse le festività invernali, per molti studenti il prossimo appuntamento con la sospensione delle lezioni sarà legato al Carnevale 2026.

Fedriga inaugura anno accademico Università Trieste: Regione a fianco dell'Ateneo – Il video(Agenzia Vista) Trieste, 10 dicembre 2025 "La Regione rimarrà al fianco dell'Ateneo giuliano nella realizzazione di progetti e iniziative che...

Fedriga, iniziati colloqui tra Fincantieri e Comune MonfalconeAbbiamo già iniziato dei colloqui. Ovviamente arriveremo, spero, a una via condivisa. La Regione è interessata a valorizzare una realtà importante per il territorio e sicuramente anche a rispondere ... ansa.it

Sicurezza: Fedriga, vicinanza all'Arma nel concerto a TriesteL'evento in occasione nel primo anniversario della dichiarazione di 'VenerabilitÃ ' di Salvo D'Acquisto Trieste 25 feb - Siamo qui oggi per testimoniare la vicinanza della Regione alle ... ilgazzettino.it

La sentenza della Corte Costituzionale sul terzo mandato nella Provincia autonoma di Trento continua a far discutere anche in Friuli Venezia Giulia. Il presidente della Regione Fedriga è intervenuto sul tema: «Non è una questione di terzo mandato in sé – aff - facebook.com facebook

Alta tensione a Trieste e in Regione Fvg dopo le voci di un possibile disimpegno del presidente Paul Matiasic in direzione Roma. Queste le parole del Governatore Massimiliano Fedriga: «L’amministrazione regionale non può che ritenere inverosimili le i x.com