Carnevale 2026 e scuole chiuse | i giorni regione per regione Ci sono sorprese

Dopo le festività invernali, molte scuole italiane si preparano a chiudere di nuovo per il Carnevale 2026. La regione ha già annunciato i giorni di sospensione delle lezioni, e alcune scuole potrebbero riservare sorprese. Gli studenti resteranno a casa, mentre insegnanti e famiglie aspettano di scoprire le date ufficiali.

Concluse le festività invernali, per molti studenti il prossimo appuntamento con la sospensione delle lezioni sarà legato al Carnevale 2026. Le date centrali sono quelle del Giovedì Grasso (12 febbraio) e del Martedì Grasso (17 febbraio), ma le chiusure effettive variano in base ai calendari regionali. In alcune aree lo stop riguarda una sola giornata o due, mentre in altri territori la pausa è più estesa. Di seguito il riepilogo aggiornato delle vacanze scolastiche previste per il periodo di Carnevale.

