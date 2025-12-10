Fedriga inaugura anno accademico Università Trieste | Regione a fianco dell' Ateneo – Il video
Il presidente Fedriga ha inaugurato l'anno accademico dell'Università di Trieste, sottolineando l'impegno della Regione nel supportare l'Ateneo attraverso progetti e iniziative in vari settori. Un impegno volto a garantire le risorse necessarie per lo sviluppo e la crescita dell'istituzione, rafforzando il legame tra istituzioni e mondo accademico.
(Agenzia Vista) Trieste, 10 dicembre 2025 "La Regione rimarrà al fianco dell'Ateneo giuliano nella realizzazione di progetti e iniziative che abbracciano tutti i settori, continuando a garantire le risorse necessarie. Uno sforzo indispensabile per la formazione dei giovani. Siamo infatti l'unica Regione in Italia a garantire il 100% delle borse di studio agli studenti che posseggono i requisiti di reddito e di merito richiesti. È un risultato di cui siamo orgogliosi e che rappresenta un impegno che intendiamo mantenere". Così il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'inaugurazione delll'Anno accademico dell'Università di Trieste. 🔗 Leggi su Open.online
