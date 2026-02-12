LIVE Sci alpino superG femminile Olimpiadi in DIRETTA | GRAZIE DI ESISTERE! Federica Brignone oro e campionessa olimpica!

Questa mattina, Federica Brignone ha scritto una pagina memorabile dello sci alpino italiano e mondiale. In una gara di superG alle Olimpiadi, la sportiva ha conquistato l’oro, diventando campionessa olimpica. La sua performance resterà impressa nella storia, e il suo nome sarà ricordato per sempre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.34 Quello che ha realizzato oggi Federica Brignone resterà per sempre nella storia dello sport mondiale. Il gravissimo infortunio ad inizio aprile 2025, l’interminabile riabilitazione, i sacrifici, il dolore lacerante nelle notti insonni. Ha rimesso gli sci solo a fine novembre. Ha dimostrato che nulla è impossibile quando il cuore e lo spirito sono allineati verso una meta comune. Semplicemente: GRAZIE DI ESISTERE! 12.32 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Federica Brignone è CAMPIONESSA OLIMPICA! E adesso sfidiamo chiunque a non essere d’accordo che siamo dinanzi alla sciatrice italiana più forte di tutti i tempi! L’aggettivo leggendaria non è sufficiente per descriverla. 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara di superG femminile alle Olimpiadi entra nel vivo con Federica Brignone che si lancia alla conquista dell’oro.

Questa mattina le gare di superG alle Olimpiadi di sci alpino stanno regalando emozioni forti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

SuperG diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVEL'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, ... corrieredellosport.it

SI PARTEEEEEE Decolla ora il super-G femminile sull’Olympia delle Tofane! Restate connessi, le nostre azzurre scendono prestissimo! I pettorali: 2 Laura Pirovano 6 Federica Brignone 9 Sofia Goggia 11 Elena Curtoni Spingereeeeeeee #Itali x.com

