Federconsumatori | Il Monaldi non è attrezzato per i trapianti

Federconsumatori ha segnalato che l'ospedale Monaldi di Napoli non sarebbe adeguatamente attrezzato per eseguire trapianti. Dopo la morte del bambino Domenico Caliendo, si sono aperti approfondimenti sulle possibili cause di un trapianto che non è riuscito. Sono state evidenziate carenze, lacune e errori che hanno portato a questa vicenda. La situazione ha suscitato molte preoccupazioni sull’efficienza delle strutture sanitarie coinvolte.

AGI - Carenze, lacune, errori su errori: l'ospedale Monaldi di Napoli, dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, passato al setaccio alla ricerca delle cause che dovrebbero spiegare un caso assurdo di trapianto fallito. E c'è un esposto, che si aggiunge all'inchiesta già aperta. Riguarda criticità riscontrate già in occasione di un trapianto dall'esito infausto che risale a due anni fa. La denuncia è stata presentata da Federconsumatori Campania APS. "Abbiamo fallito. Dopo il caso di Pamela, ci eravamo ripromessi di mettere al sicuro i futuri piccoli pazienti e difendere il loro diritto alla salute. Le carte oggi ci confermano che avevamo ragione.