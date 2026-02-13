Trapianto con ' cuore bruciato' Federconsumatori | Altri casi sospetti al Monaldi

Federconsumatori segnala che il caso di C. D., un bambino di due anni e mezzo ricoverato all'Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito, deriva da un intervento che sembra aver avuto complicazioni gravi. Nei mesi scorsi, il piccolo ha subito un trapianto di cuore che si è rivelato problematico, portando a condizioni di salute critiche. Ora, l'associazione denuncia che potrebbero esserci altri casi simili nel reparto, alimentando i sospetti sulla gestione delle operazioni di trapianto.

La denuncia dell'associazione: "Nel 2024 morì la piccola Pamela, attaccata a un cuore artificiale, a causa di infezioni contratte in ospedale" Il caso di C. D., due anni e mezzo, in condizioni drammatiche all'Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore andato male, non sarebbe l'unico caso sospetto all'interno di quel reparto. A denunciarlo è Federconsumatori Campania per bocca dell'avvocato Carlo Spirito, responsabile Sanità dell'associazione. C. D. era in attesa di un nuovo cuore. Secondo quanto ricostruito fino a oggi, l'organo sarebbe arrivato in condizioni compromesse, forse a causa di una cattiva conservazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.

L’ospedale Monaldi ha sospeso la direttrice del reparto di cardiochirurgia, dopo che tre medici si sono tirati indietro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapianto; La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi.

Trapianto con cuore bruciato, sei medici indagati a Napoli: Il bambino si sta aggravandoBambino di due anni e cuore bruciato: dramma a Napoli, indagini e corsa contro il tempo per trovare un nuovo organo. notizie.it

Trapianto con cuore bruciato a Napoli, bimbo in lista d’attesa: parla la mamma sulle prossime fasiIl bimbo è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito, con la madre sempre al suo fianco durante le difficili ore di attesa. Ecco l'ultima notizia condivisa ... notizie.it

Trapianto di cuore sbagliato. Parla la mamma del bimbo di 2 anni: è corsa contro il tempo, qual è la situazione >> https://buff.ly/0y9NdJ9 - facebook.com facebook

Trapianto col cuore danneggiato, parla il cardiochirurgo: "I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe morto" x.com