Terremoto al Monaldi coinvolti quattro medici | trapianti pediatrici sospesi

Questa mattina l’ospedale Monaldi di Napoli ha subito un terremoto che ha coinvolto quattro medici. A causa dell’incidente, sono stati sospesi temporaneamente i trapianti di cuore, in particolare quelli pediatrici e dei pazienti adulti con cardiopatia congenita. L’azienda sanitaria ha imposto il divieto di inserire nuovi pazienti in lista d’attesa, mentre si valutano i danni e le misure da prendere per riprendere le attività.

"Sospensione del programma trapianto di cuore, limitatamente al percorso trapianto di cuore paziente pediatrico e nell'adulto con cardiopatia congenita, con divieto di immissione in lista di nuovi pazienti". Lo riporta un documento del 5 febbraio dell'Azienda ospedaliera dei Colli. Approfondimenti su Monaldi Hospital "Trapiantato cuore inutilizzabile", due chirurghi del Monaldi sospesi di trapianti L'ospedale Monaldi di Napoli ha sospeso due chirurghi dopo che si è scoperto un caso di cuore danneggiato da un errore di conservazione. Cardiochirurgia d'eccellenza al Monaldi: aumentano i trapianti e mortalità sotto la media nazionale Il Monaldi si distingue per l'eccellenza nella cardiochirurgia, con un aumento dei trapianti di cuore e tassi di mortalità inferiori alla media nazionale.

