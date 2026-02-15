Giammaria Zanzini ha chiesto un intervento forte per il commercio, paragonandolo a un piano Marshall. La sua proposta nasce dalla difficoltà di molte attività, colpite dalla crisi economica e dal calo dei consumi. Concommercio di Rimini, che rappresenta oltre duemila aziende, resta uno dei pochi punti di riferimento per i commercianti locali. La sua presenza stabile aiuta a far sentire la voce di chi lavora nel settore.

Zanzini, commerciante da sempre, è titolare della boutique-sartoria che porta il suo nome di battesimo, Giammaria, che è situata a due passi dal Grand Hotel di Rimini In un panorama che registra un indebolimento delle rappresentanze associative del commercio, Concommercio di Rimini, con i suoi duemilaottoccento associati, costituisce solido presidio. Non è mai, del resto, buona notizia il restringimento del ruolo dei corpi intermedi: il confronto tra le rappresentanze e i poteri pubblici caratterizzò gli anni migliori dello sviluppo italiano e costituì modello studiato, ve lo garantisco, nelle Facoltà di economia di Paesi diversi e lontani.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il confronto tra il Piano Marshall e i programmi di aiuto a Gaza si basa su analogie storiche e sul quadro legale internazionale, come previsto dallo Statuto dell’ONU.

Parigi torna a chiedere un intervento forte sul fronte della natalità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.