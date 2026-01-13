Fava Inps | Formazione e riqualificazione chiave per occupabilità

Secondo Fava dell’Inps, investire in formazione e riqualificazione professionale rappresenta una priorità per migliorare l’occupabilità. La crescita del mercato del lavoro richiede strategie che favoriscano l’acquisizione di nuove competenze, consentendo ai lavoratori di adattarsi ai cambiamenti e alle esigenze del contesto economico. Promuovere percorsi di formazione mirati è fondamentale per sostenere un sistema occupazionale più stabile e inclusivo.

Roma, 13 gen. (AdnkronosLabitalia) - “La soluzione, a mio modo di vedere, passa innanzitutto dalla formazione. Dobbiamo mettere insieme le imprese, il tessuto scolastico e i giovani, ma non solo: è fondamentale anche riqualificare i diversamente giovani, come gli over 55. Solo così riusciremo a mantenere l'occupabilità e garantire la sostenibilità del sistema". Queste le parole di Gabriele Fava, presidente dell'Inps, durante il convegno 'Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro', presso Palazzo Wedekind, a Roma. L'iniziativa di Federmanager e dell'associazione allievi Sna, mira ad analizzare l'impatto dell'andamento demografico su un mondo del lavoro in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fava (Inps): "Formazione e riqualificazione chiave per occupabilità" Leggi anche: Anci, Fava (Inps): "4.500 punti utente evoluti nei comuni senza sportelli Inps" Leggi anche: Formazione, dalla Regione 12 milioni per favorire l’occupabilità Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Fava (Inps): "Formazione e riqualificazione chiave per occupabilità" - “Aiutare le imprese a essere competitive, migliorare stipendi compatibilmente alla produttività e accompagnare i giovani' ... adnkronos.com

Intesa con Inps per educazione previdenza in centri Formazione - Il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, suor Manuela Robazza e Matteo Faggioni, in rappresentanza di Forma e Cenfop, hanno sottoscritto oggi a Ragusa un protocollo d'intesa per promuovere l'educazione ... ansa.it

Inps, Fava: per la prima volta giovani al centro delle politiche - Lo ha dichiarato il presidente Gabriele Fava al Meeting di Rimini, illustrando il progetto "Giovani al Centro" e il ... quotidiano.net

Gli impegni che vedono INPS protagonista dal 12 al 17 gennaio Sono tre gli impegni che vedranno impegnato il Presidente INPS Gabriele Fava Scopri quali rb.gy/yp5nmb Inps Comunica x.com

In questa intervista, il presidente dell’INPS Gabriele Fava riflette sul significato di “100 anni di futuro”, sul valore simbolico e operativo di una sede storica che non vuole essere solo monumento e sul rapporto tra innovazione digitale e responsabilità sociale, tra - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.