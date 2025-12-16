Folkstone in concerto all' Hiroshima Mon Amour

Mercoledì 17 dicembre alle ore 22:00, i Folkstone si esibiranno dal vivo presso Hiroshima Mon Amour a Torino, portando sul palco il loro doppio album “Natura Morta”. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, che potranno ascoltare dal vivo le nuove sonorità del gruppo in un contesto intimo e suggestivo.

"Natura Morta" già disponibile dal 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e.

