Folkstone in concerto all' Hiroshima Mon Amour

Mercoledì 17 dicembre alle ore 22:00, i Folkstone si esibiranno dal vivo presso Hiroshima Mon Amour a Torino, portando sul palco il loro doppio album “Natura Morta”. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, che potranno ascoltare dal vivo le nuove sonorità del gruppo in un contesto intimo e suggestivo.

Mercoledì 17 dicembre alle ore 22:00 i Folkstone saranno in concerto a Hiroshima Mon Amour (Via Carlo Bossoli, 83) di Torino per presentare il loro doppio album “Natura Morta”. “Natura Morta” già disponibile dal 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e. Torinotoday.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Folkstone Rugby Sound Parabiago - Nebbie

Video Folkstone Rugby Sound Parabiago - Nebbie Video Folkstone Rugby Sound Parabiago - Nebbie

Folkstone e Lello Analfino & T-Orkestar: i concerti della settimana all'Hiroshima Mon Amour - Ecco quali sono gli appuntamenti di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre. torinoggi.it