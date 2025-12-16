Folkstone in concerto all' Hiroshima Mon Amour
Mercoledì 17 dicembre alle ore 22:00, i Folkstone si esibiranno dal vivo presso Hiroshima Mon Amour a Torino, portando sul palco il loro doppio album “Natura Morta”. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, che potranno ascoltare dal vivo le nuove sonorità del gruppo in un contesto intimo e suggestivo.
Mercoledì 17 dicembre alle ore 22:00 i Folkstone saranno in concerto a Hiroshima Mon Amour (Via Carlo Bossoli, 83) di Torino per presentare il loro doppio album “Natura Morta”. “Natura Morta” già disponibile dal 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e. Torinotoday.it
Folkstone Rugby Sound Parabiago - Nebbie
Folkstone e Lello Analfino & T-Orkestar: i concerti della settimana all'Hiroshima Mon Amour - Ecco quali sono gli appuntamenti di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre. torinoggi.it
FOLKSTONE: il 20 giugno in concerto a Montagnana (PD) - Venerdì 20 giugno 2025 alle ore 21:45 i FOLKSTONE saranno in concerto a Montagnana (PD) in occasione del Montagnana in Musica (Via Circonvallazione Nord, 255, Montagnana) per presentare il loro doppio ... politicamentecorretto.com
Folkstone. Folkstone, Sadist · Mediterraneo. Le sorprese continuano Sarà ospite con noi sul palco il 19 e 20 dicembre al Druso il nostro amico Trevor Voice !!!! Non vediamo l'ora Info e biglietti www.folkstone.it - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.