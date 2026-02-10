Omaggio a Mario Dondero Ecco ’Cinéma mon amour’

La città di Fermo apre una mostra dedicata a Mario Dondero, intitolata “Cinéma mon amour”. La mostra, curata da Cristina Iacoponi e Francesco Pascali, rimane aperta fino al 12 aprile al Terminal Dondero. La cittadinanza può vedere le fotografie e i ricordi del grande fotografo, in un percorso che rende omaggio alla sua carriera e al suo stile.

La città di Fermo rende omaggio a Mario Dondero con la mostra Cinéma mon amour, a cura di Cristina Iacoponi e Francesco Pascali, con la supervisione di Pacifico D’Ercoli e Laura Strappa (Fermo, Terminal Dondero, 14 febbraio - 12 aprile 2026). Attraverso un centinaio di fotografie verranno raccontati gli incontri di Dondero con il cinema, evocativa testimonianza di uno sguardo in grado di immortalare la vita del set e i suoi protagonisti come forme della storia in atto. Nel suo intenso bianco e nero, Dondero racconta la fitta trama di relazioni umane alla base della realizzazione di ogni buon film. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

