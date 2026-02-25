FantaSanremo 2026 i punteggi dopo la prima serata | LDA e AKA 7even in testa

Il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato e con esso ha preso il via anche la nuova edizione del FantaSanremo, il fantaconcorso a cui quest'anno stanno partecipando migliaia di utenti per un totale di quasi 3 milioni di squadre iscritte. Dopo la lunga prima serata del Festival, ecco la classifica provvisoria guidata dal duo LDA e AKA 7even, in gara con Poesie clandestine. 1. LDA e AKA 7even: 165 punti2. Bambole di pezza: 120 punti3. Dargen D'Amico: 110 punti4. Leo Gassman: 105 punti5. J-Ax: 100 punti5. Sal Da Vinci: 100 punti7. Ditonellapiaga: 90 punti8. Eddie Brock: 75 punti9. Malika Ayane: 65 punti10. Arisa: 60 punti10. Samurai Jay: 60 punti10. Serena Brancale: 60 punti13. Fedez e Masini: 55 punti13. Levante: 55 punti13. Sayf: 55 punti16. Elettra Lamborghini: 50 punti16. Maria Antonietta e Colombre: 50 punti18. Ermal Meta: 45 punti18. Fulminacci: 45 punti18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

