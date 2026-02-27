FantaSanremo i bonus e i malus della quarta serata

Durante la quarta serata di FantaSanremo, venerdì 27 febbraio, sono stati annunciati i bonus e i malus specifici per questa fase della competizione. Gli outfit animalier sono stati premiati con bonus, mentre gli artisti che non hanno ricevuto il bouquet di fiori hanno subito una penalità di 5 punti. Questa serata ha visto quindi alcune variazioni nei punteggi legate alle performance e agli outfit dei partecipanti.

(Adnkronos) – Svelati i bonus e i malus validi solo per la quarta serata del FantaSanremo. Stasera, venerdì 27 febbraio, per la serata delle cover e dei duetti vengono premiati gli outfit animalier, mentre gli artisti che non ricevono il bouquet di fiori perdono 5 punti. Tra i bonus ne spunta anche uno dedicato ai 'festini bilaterali' citati da Elettra Lamborghini e diventati il tormentone di questa edizione del festival. Bonus Rai Pubblica Utilità: fa il gesto della medaglia nella Lingua dei Segni +20 punti Outfit con stampa animalier +10 punti Bacio a un conduttore +10 punti Festini bilaterali: megafono +20 punti Non riceve un bouquet di fiori (post-esibizione) -5 punti —spettacoliwebinfo@adnkronos. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

FantaSanremo 2026 – Ecco i bonus e i malus aggiuntivi della quarta serata, quella delle cover e duetti!Il venerdì del Festival di Sanremo 2026 è sinonimo di una sola cosa: l’attesissima e temutissima serata dedicata a cover e duetti.

