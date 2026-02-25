FantaSanremo i bonus e i malus della seconda serata

(Adnkronos) – Svelati i bonus e i malus validi solo per la seconda serata del 'FantaSanremo'. Stasera, mercoledì 25 febbraio, vengono premiati gli outfit verdi o trasparenti, le collane e le linguacce. Attenzione invece ai cantanti che non ringrazieranno a fine esibizione. Outfit o accessorio verde +10 punti Outfit trasparente eo vedononvedo +10 punti Indossa una collana +5 punti Linguaccia (pre-esibizione) +10 punti Nessun ringraziamento verbale (post-esibizione) -5 punti —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

