La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con l’esibizione di vari artisti, che hanno interpretato cover e duetti. Sono stati annunciati nuovi bonus e malus che influiranno sui punteggi finali dei partecipanti. La serata ha visto anche alcune performance inedite e collaborazioni tra artisti. La giuria ha assegnato i punteggi in base alle esibizioni, mentre i bonus e i malus sono stati comunicati ufficialmente.

Il venerdì del Festival di Sanremo 2026 è sinonimo di una sola cosa: l’attesissima e temutissima serata dedicata a cover e duetti. Mentre l’Italia intera si prepara all’evento nazionalpopolare per eccellenza sintonizzandosi su Rai 1, gli sviluppatori del FantaSanremo hanno deciso di gettare benzina sul fuoco. Tramite i canali social ufficiali, il team ha appena rilasciato il pacchetto di modificatori “One Night Only”, attivi esclusivamente per le esibizioni di coppia di questa sera sul palco del Teatro Ariston. Preparatevi a un mix esplosivo: quattro bonus cuciti su misura per le dinamiche a due e un malus tecnico che rischia di trasformare un omaggio musicale in un bagno di sangue per le vostre classifiche. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - FantaSanremo 2026 – Ecco i bonus e i malus aggiuntivi della quarta serata, quella delle cover e duetti!

FantaSanremo 2026 – Quarta Serata: i primi bonus! Ecco la scaletta ufficiale della serata cover e duetti!Il palco del Teatro Ariston di Sanremo è pronto a trasformarsi in una vera e propria polveriera di punti.

FantaSanremo 2026 – Ecco i bonus e i malus aggiuntivi della terza serata!Siamo giunti all’attesissimo giro di boa del Festival di Sanremo 2026 e le classifiche del FantaSanremo stanno già mietendo vittime e consacrando...

