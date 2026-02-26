FantaSanremo 2026 – Ecco i bonus e i malus aggiuntivi della terza serata!

Da nerdpool.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il momento della terza serata di Sanremo 2026, e con essa si aggiornano i bonus e i malus del FantaSanremo. Le squadre stanno già vivendo momenti intensi, tra sorprese e scelte strategiche, mentre le classifiche continuano a cambiare rapidamente. I partecipanti si preparano a sfidarsi ancora, con l’obiettivo di migliorare il proprio punteggio e restare in corsa.

Siamo giunti all’attesissimo giro di boa del Festival di Sanremo 2026 e le classifiche del FantaSanremo stanno già mietendo vittime e consacrando nuovi eroi. Se la seconda serata ha ribaltato i pronostici della vostra lega, allacciate le cinture: i ragazzi del team ufficiale hanno appena sganciato sui loro canali Social i nuovi modificatori “usa e getta”, validi esclusivamente per la diretta di stasera su Rai 1. La tensione all’Teatro Ariston è alle stelle. Per questo giovedì sera avremo a disposizione quattro bonus ad altissimo tasso di spettacolarità e un malus infame, studiato per distruggere i sogni di gloria di chi ha puntato tutto sui fuoriclasse della tecnica vocale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

fantasanremo 2026 8211 ecco i bonus e i malus aggiuntivi della terza serata
© Nerdpool.it - FantaSanremo 2026 – Ecco i bonus e i malus aggiuntivi della terza serata!

FantaSanremo 2026 – Annunciati i bonus e i malus aggiuntivi della seconda serata!La febbre del Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente esplosa e le classifiche delle vostre leghe stanno già subendo i primi, pesantissimi scossoni.

Leggi anche: Fantasanremo, i bonus e i malus della terza serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta

Temi più discussi: FantaSanremo 2026, chi sono i cantanti favoriti; Blog | La squadra perfetta al Fantasanremo? Due favoriti e... Ecco i nostri consigli last minute; FantaSanremo 2026, ecco i punteggi della prima serata: dominio Lda e Aka7even, sorpresa Bambole di Pezza; FantaSanremo, chi acquistare? Ecco i nostri consigli: gli artisti con più bonus e quelli da evitare.

fantasanremo 2026 ecco iFantaSanremo 2026, i punteggi dopo la seconda serata: LDA e AKA 7even ancora in testaFantaSanremo 2026: la classifica i punteggi ottenuti dai cantanti nel corso delle serate del Festival di Sanremo 2026, i bonus e i malus. gazzetta.it

fantasanremo 2026 ecco iFantasanremo 2026, la classifica dopo la seconda serata: tutti i bonus, i malus e i punteggiLa classifica provvisoria del FantaSanremo dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda ieri sera ... fanpage.it