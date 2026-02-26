È arrivato il momento della terza serata di Sanremo 2026, e con essa si aggiornano i bonus e i malus del FantaSanremo. Le squadre stanno già vivendo momenti intensi, tra sorprese e scelte strategiche, mentre le classifiche continuano a cambiare rapidamente. I partecipanti si preparano a sfidarsi ancora, con l’obiettivo di migliorare il proprio punteggio e restare in corsa.

Siamo giunti all’attesissimo giro di boa del Festival di Sanremo 2026 e le classifiche del FantaSanremo stanno già mietendo vittime e consacrando nuovi eroi. Se la seconda serata ha ribaltato i pronostici della vostra lega, allacciate le cinture: i ragazzi del team ufficiale hanno appena sganciato sui loro canali Social i nuovi modificatori “usa e getta”, validi esclusivamente per la diretta di stasera su Rai 1. La tensione all’Teatro Ariston è alle stelle. Per questo giovedì sera avremo a disposizione quattro bonus ad altissimo tasso di spettacolarità e un malus infame, studiato per distruggere i sogni di gloria di chi ha puntato tutto sui fuoriclasse della tecnica vocale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - FantaSanremo 2026 – Ecco i bonus e i malus aggiuntivi della terza serata!

FantaSanremo 2026 – Annunciati i bonus e i malus aggiuntivi della seconda serata!La febbre del Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente esplosa e le classifiche delle vostre leghe stanno già subendo i primi, pesantissimi scossoni.

Leggi anche: Fantasanremo, i bonus e i malus della terza serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta

Temi più discussi: FantaSanremo 2026, chi sono i cantanti favoriti; Blog | La squadra perfetta al Fantasanremo? Due favoriti e... Ecco i nostri consigli last minute; FantaSanremo 2026, ecco i punteggi della prima serata: dominio Lda e Aka7even, sorpresa Bambole di Pezza; FantaSanremo, chi acquistare? Ecco i nostri consigli: gli artisti con più bonus e quelli da evitare.

FantaSanremo 2026, i punteggi dopo la seconda serata: LDA e AKA 7even ancora in testaFantaSanremo 2026: la classifica i punteggi ottenuti dai cantanti nel corso delle serate del Festival di Sanremo 2026, i bonus e i malus. gazzetta.it

Fantasanremo 2026, la classifica dopo la seconda serata: tutti i bonus, i malus e i punteggiLa classifica provvisoria del FantaSanremo dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda ieri sera ... fanpage.it

La classifica ufficiale del FantaSanremo 2026 dopo la seconda serata: punteggi aggiornati, bonus e malus per ogni artista https://ebx.sh/FglD5K facebook

#Nayt 11° cantante sul palco, ne mancano 4 stasera... il bonus per l'esibizione dopo l'una sarà difficile! #sanremo2026 #fantasanremo x.com