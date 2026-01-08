Truffe per oltre 200mila euro | stanata banda napoletana

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, di età tra i 25 e i 58 anni, coinvolte in un’operazione contro una banda napoletana responsabile di truffe per oltre 200 mila euro. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività criminale che ha colpito numerosi cittadini e aziende, evidenziando l’importanza di un’azione coordinata contro il crimine organizzato.

Questa mattina è stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa a carico di 7 persone, di età compresa tra i 25 e 58 anni. Tutti sono indagati per associazione a delinquere, con base operativa nella città di Napoli, finalizzata alla commissione di truffe ai.

