Bonifici per oltre 200mila euro a falsi operatori di banca | truffa sventata

Cesena, 5 dicembre 2025 – Una truffa di quelle da ‘far girare la testa’. Con una cifra smisurata, sottratta a due coniugi anziani: ben 200mila euro sfumati dal loro conto corrente. Il fatto risale a pochi giorni fa. Siamo a Roncofreddo, quando scatta la denuncia di cinque persone, presunte responsabili di un reato di truffa ai danni di due pensionati della zona. I due coniugi, ultra 70enni, subiscono un raggiro. Il falso impiegato: “Dovete mettere al sicuro i vostri risparmi”. A contattarli è un uomo che si spaccia per operatore della loro banca. Una mattina squilla il telefono a casa degli anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonifici per oltre 200mila euro a falsi operatori di banca: truffa sventata

