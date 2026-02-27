Il Como ha installato un grande schermo in campo per analizzare le distanze durante gli allenamenti e ha invitato i nutrizionisti del Bodo Glimt. Nicola Menci ha scritto sulla Provincia di Como, spiegando le tecniche di allenamento adottate dalla squadra di Fabregas. La presenza del display e la collaborazione con specialisti evidenziano le strategie messe in atto per migliorare la preparazione dei giocatori.

La provincia di Como: "Sul mega-schermo vengono proiettate le immagini in diretta riprese da un drone che staziona sopra i giocatori. In questo modo la squadra capisce meglio le distanze e l'occupazione degli spazi" Nicola Menci sulla Provincia di Como ha approfondito le metodologie di allenamento usate dal Como di Fabregas. Non è mancato un retroscena relativo a un incontro avuto con lo staff del Bodo Glimt per parlare di nutrizione. Di cosa si tratta? Di un mega-schermo dove vengono proiettate le immagini in diretta riprese da un drone che staziona sopra i giocatori. In questo modo la squadra può effettuare vere e proprie lezioni live sulle distanze e l’occupazione degli spazi, guardando in diretta quello che sta accadendo sul campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Al Como Fabregas fa piazzare un mega-schermo in campo per studiare le distanze e invita i nutrizionisti del Bodo Glimt

