Alle 20.45, Lazio e Como si affrontano all'Olimpico. I padroni di casa, reduci da una vittoria a Verona dopo quattro partite, puntano a consolidare la posizione in classifica e a migliorare le possibilità di qualificazione europea. Sarri conferma Cancellieri, Noslin e Zaccagni, mentre Fabregas affida a Douvikas la fase offensiva. Un match importante per entrambe le squadre in un momento cruciale della stagione.

(4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri. (4-2-3-1) Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cuhna; Vojvoda, Paz, Baturina, Douvikas. All. Fabregas. Lazio-Como sarà diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Cavallina: Feliciani sarà il IV ufficiale mentre Maggioni e Maresca sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. La partita tra Lazio e Como sarà visibile in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Lazio-Como: Sarri con Cancellieri, Noslin e Zaccagni. Fabregas si affida a Douvikas

Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Milan-Lazio: Diavolo con Modric e Rabiot, Sarri si affida a Dia

Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Pisa-Lazio: Moreo e Nzola per Gila, Sarri con Dia e Zaccagni

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Cagliari-Juventus live alle 20.45: le ultime sulle formazioni - Juventus è il 4° anticipo, l'ultimo del sabato della 21?? giornata della Serie A 2025/26, con calcio d'inizio alla Sardegna Arena a partire dalle 20. msn.com