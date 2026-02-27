Ex Tabacchi Orientali e Consorzio Agrario un progetto per un hotel con servizi
A Lecce si fa strada un nuovo progetto di riconversione immobiliare, volto a trasformare l’ex fabbrica dei Tabacchi Orientali e la sede del Consorzio in un hotel con servizi dedicati al turismo. L’intervento mira a riqualificare gli spazi storici, integrandoli nel settore ricettivo della città. La proposta si inserisce nel più ampio processo di riuso degli immobili a scopo turistico.
LECCE - Nel processo di riconversione degli immobili a fini turistico-ricettivi in atto a Lecce, c’è un nuovo tassello che ambisce a essere incastrato nel mosaico: si tratta del progetto per il fabbricato che un tempo ospitava la manifattura “Tabacchi Orientali” e l’ex sede del “Consorzio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Con Agridrive al Consorzio Agrario alla scoperta della tecnologia 5.0 in agricolturaLe soluzioni tecnologicamente più avanzate disponibili oggi sul mercato, unitamente ai dispositivi digitali di ultima generazione che stanno...
Ex Consorzio agrario pronto a rinascereDa alcune settimane sono iniziati i lavori di messa in sicurezza, sbancamento e pulitura dell’area ARU04 di Guardamiglio, l’ex Consorzio agrario di...