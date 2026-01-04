Ex Consorzio agrario pronto a rinascere

Sono in corso interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell’area ARU04 di Guardamiglio, situata in via Roma, ex Consorzio agrario. I lavori prevedono lo sbancamento e la pulizia dell’area, contribuendo al miglioramento e alla valorizzazione di uno dei punti più significativi del territorio. Questa operazione mira a garantire sicurezza e a favorire future opportunità di sviluppo per la comunità locale.

Da alcune settimane sono iniziati i lavori di messa in sicurezza, sbancamento e pulitura dell'area ARU04 di Guardamiglio, l'ex Consorzio agrario di via Roma, uno dei punti più strategici e rappresentativi del paese. L'area si trova alla confluenza tra la via Emilia e via Roma, con affaccio sul casello della A1. "Dopo anni di immobilismo da parte della proprietà, il comparto è oggi interessato da un progetto di riqualificazione urbana con destinazione a servizi terziari e commerciali, già approvato in passato" spiegano dall'opposizione del gruppo consiliare Guardamiglio e Valloria Uniti, guidato dall'ex sindaco Elia Bergamaschi (nella foto).

