Ex Principe Andrea | isolamento sorveglianza e una vita in sospeso dopo l’arresto

È passata una settimana dall’arresto dell’ex principe, avvenuto il 19 febbraio a Sandringham, quando agenti della Thames Valley Police sono intervenuti sul luogo. Dopo il fermo, l’individuo si trova in isolamento sotto sorveglianza, vivendo una situazione di incertezza e sospensione. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, mantenendo la vicenda al centro dell’attenzione.

È trascorsa esattamente una settimana dal 19 febbraio, quando diversi agenti della Thames Valley Police hanno suscitato clamore a Sandringham. Qui hanno arrestato l’ex Principe Andrea, fratello minore di Re Carlo. Proprio nel giorno del suo 66esimo compleanno. Trasandato, visibilmente scosso e in stato di shock: così è ritratto nelle foto successivamente diffuse dalla stampa. È stato interrogato per 11 ore alla stazione di polizia di Aylsham, nel Norfolk. Da allora, la sua immagine, già offuscata da anni di controversie per il suo legame con il finanziere americano Jeffrey Epstein, è stata segnata da un nuovo capitolo legale che ridefinisce completamente la sua posizione all’interno della famiglia reale britannica e davanti al mondo intero. 🔗 Leggi su Dilei.it

L'ex principe Andrea rilasciato dopo l'arresto per lo scandalo EpsteinL’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia seguito all’arresto di questa mattina a Sandringham.

L’ex principe Andrea rilasciato dopo l’arresto: resta indagato nel caso EpsteinL’ex principe Andrea è stato fermato nella mattinata di giovedì 19 febbraio 2026 all’interno della sua residenza privata di Sandringham dalla polizia...

