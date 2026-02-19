L’ex principe Andrea rilasciato dopo l’arresto | resta indagato nel caso Epstein

L’ex principe Andrea è stato rilasciato dopo essere stato arrestato per il suo collegamento con il caso Epstein. La polizia lo ha fermato a Sandringham, dove si trovava con la famiglia, e l’ha tenuto in custodia per circa dodici ore. Le autorità continuano a indagare sulla sua possibile partecipazione a attività illecite legate all’ex finanziere americano. Andrea resta ufficialmente indagato, anche se non ci sono ancora accuse formali. La notizia ha suscitato grande attenzione sui media britannici.

L’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo circa dodici ore di fermo successive all’arresto avvenuto nella mattinata del 19 febbraio presso la residenza di Sandringham. Il fratello di Re Carlo III resta tuttavia formalmente indagato nell’ambito dell’inchiesta legata al caso Jeffrey Epstein, con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate durante il periodo in cui svolgeva incarichi pubblici come emissario commerciale per il governo britannico. L’intervento degli agenti sarebbe avvenuto all’interno della tenuta reale dove l’ex duca di York soggiornava dopo aver lasciato il Royal Lodge di Windsor, abitazione che aveva occupato per oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’ex principe Andrea rilasciato dopo l’arresto: resta indagato nel caso Epstein L’arresto dell’ex principe Andrea per il caso Epstein, il fratello di Re Carlo rilasciato ma resta indagatoL’ex principe Andrea è stato arrestato questa mattina a causa delle accuse di abuso d’ufficio legate a un caso di traffico di minori. L'ex principe Andrea rilasciato dopo l'arresto per lo scandalo EpsteinL'ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia di Sandringham dopo essere stato fermato questa mattina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’ex principe Andrea è stato cacciato nel cuore della notte dal Royal Lodge; Le mail tra Epstein e il Principe Andrea che lo mettono nuovamente nei guai; Chi è l’ex principe Andrea: dal ruolo nella monarchia allo scandalo Epstein; L’ex principe Andrea indagato dalla polizia britannica, rischia il carcere. Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea: Passò informazioni riservate al finanziere pedofilo. Re Carlo: La legge faccia il suo corsoIl duca di York accusato di aver condiviso dati sensibili con il finanziere pedofilo durante il suo ruolo di emissario commerciale britannico ... ilfattoquotidiano.it Principe Andrea arrestato, avrebbe passato documenti riservati a Epstein: è il primo membro della monarchia inglese a finire in cella VIDEO facebook Arrestato l'ex principe Andrea, Pino Rinaldi all'analista politico britannico: "Traballa pure Re Carlo". #ignotox x.com