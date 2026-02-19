L' ex principe Andrea rilasciato dopo l' arresto per lo scandalo Epstein

L’ex principe Andrea è stato rilasciato dalla polizia britannica dopo 12 ore in custodia seguito all’arresto di questa mattina a Sandringham. Lo riportano i media britannici. Il fratello di re Carlo III, a quanto è dato sapere, resta indagato con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. Il fermo di Andrew Mountbatten-Windsor, avvenuto nelle prime ore della giornata con l’accusa di presunta «cattiva condotta nell’esercizio di un incarico pubblico» in relazione allo scandalo Epstein, rappresenta un pesante colpo per la monarchia britannica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

