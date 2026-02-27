Ex-Ilva i giudici provano a spegnerla A Taranto rischi di gravi malattie
Il tribunale di Milano ha emesso un ultimatum all'Ilva di Taranto, evidenziando il rischio di gravi malattie per la popolazione locale. La decisione arriva in risposta a una richiesta di un gruppo di cittadini e prevede misure specifiche per limitare le emissioni. La questione riguarda la gestione ambientale dello stabilimento e le sue conseguenze sulla salute pubblica.
Ultimatum del tribunale di Milano all'Ilva di Taranto. Accogliendo la richiesta di un gruppo di residenti della città pugliese, i giudici della sezione "diritto d'impresa" hanno ordinato ad Ilva Spa e alle Acciaierie d'Italia di iniziare entro il 26 agosto lo smantellamento dell'area a caldo dello stabilimento. Un termine assai breve, ma che secondo i magistrati milanesi è reso inevitabile dall'impatto che la prosecuzione della produzione ha avuto e continua - secondo i giudici - ad avere sulla salute della popolazione. Se la riconversione entro sei mesi non sarà stata avviata, l'attività dell'area a caldo dovrà fermarsi per legge. È una svolta decisiva, nella lunga battaglia combattuta tra una parte degli abitanti e il colosso siderurgico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
