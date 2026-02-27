Ex banchiere ucraino Alexandru Adarici morto a Milano arrestato il figlio in Spagna

Un ex banchiere ucraino di 34 anni è morto a Milano, mentre il suo figlio è stato arrestato in Spagna. Secondo le fonti, il figlio avrebbe partecipato al sequestro del padre con l’obiettivo di costringerlo a trasferire 250 mila euro. La vicenda si lega a una serie di azioni legate a questioni finanziarie tra i due. La polizia ha eseguito l’arresto in territorio spagnolo.

La polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito venerdì in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla morte a carico del figlio di Alexandru Adarici, 54 anni, di nazionalità ucraina e romena, l'ex banchiere e manager d'affari precipitato il 23 gennaio da un b&b di via Nerino, a Milano. Il figlio 34enne avrebbe "concorso" al sequestro del padre per costringerlo "a trasferire 250mila euro in criptovalute".