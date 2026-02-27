Ex banchiere ucraino morto a Milano arrestato il figlio in Spagna

Un ex banchiere ucraino è stato trovato morto a Milano, mentre il suo figlio, di 34 anni, è stato arrestato in Spagna. Il giovane è accusato di aver partecipato al sequestro del padre, con l’obiettivo di costringerlo a trasferire 250 mila euro. La vicenda si è sviluppata tra Italia e Spagna, con le autorità coinvolte nelle indagini.

La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito venerdì in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla morte a carico del figlio di Alexandru Adarici, 54 anni, di nazionalità ucraina e romena, l'ex banchiere e manager d'affari precipitato il 23 gennaio da un b&b di via Nerino, a Milano. Il figlio 34enne avrebbe "concorso" al sequestro del padre per costringerlo "a trasferire 250mila euro in criptovalute". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ex banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio in Spagna Banchiere ucraino precipitato a Milano, in via Nerino: arrestato in Spagna il figlioNell’ambito dell’inchiesta per la morte del banchiere ucraino Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso, dopo essere... Milano, è giallo sul banchiere ucraino mortoSempre più sospetti intorno alla morte di Alexander Adarich, 54 anni ex banchiere ucraino appare sempre di più un giallo, un intrigo internazionale. Banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio. «Sequestrò il padre per 250mila euro in criptovalute»Svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l’ex banchiere e manager d’affari di 54 anni precipitato lo scorso 23 gennaio da una finestra di un B&B in via Nerino, ... ilmessaggero.it Banchiere ucraino precipitato dal B&b a Milano, arrestato il figlio: «C'era anche lui in camera, l'ha costretto a trasferire 250mila euro»Svolta nel caso della morte dell'ex banchiere Alexander Adarici, precipitato lo scorso 23 gennaio da un B&b in via Nerino a Milano. La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha ... leggo.it