Ex banchiere ucraino morto a Milano arrestato il figlio in Spagna

Da tgcom24.mediaset.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex banchiere ucraino è stato trovato morto a Milano, mentre il suo figlio, di 34 anni, è stato arrestato in Spagna. Il giovane è accusato di aver partecipato al sequestro del padre, con l’obiettivo di costringerlo a trasferire 250 mila euro. La vicenda si è sviluppata tra Italia e Spagna, con le autorità coinvolte nelle indagini.

La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito venerdì in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla morte a carico del figlio di Alexandru Adarici, 54 anni, di nazionalità ucraina e romena, l'ex banchiere e manager d'affari precipitato il 23 gennaio da un b&b di via Nerino, a Milano. Il figlio 34enne avrebbe "concorso" al sequestro del padre per costringerlo "a trasferire 250mila euro in criptovalute". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ex banchiere ucraino morto a milano arrestato il figlio in spagna
© Tgcom24.mediaset.it - Ex banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio in Spagna

Banchiere ucraino precipitato a Milano, in via Nerino: arrestato in Spagna il figlioNell’ambito dell’inchiesta per la morte del banchiere ucraino Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso, dopo essere...

Milano, è giallo sul banchiere ucraino mortoSempre più sospetti intorno alla morte di Alexander Adarich, 54 anni ex banchiere ucraino appare sempre di più un giallo, un intrigo internazionale.

ex banchiere ucraino mortoBanchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio. «Sequestrò il padre per 250mila euro in criptovalute»Svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l’ex banchiere e manager d’affari di 54 anni precipitato lo scorso 23 gennaio da una finestra di un B&B in via Nerino, ... ilmessaggero.it

ex banchiere ucraino mortoBanchiere ucraino precipitato dal B&b a Milano, arrestato il figlio: «C'era anche lui in camera, l'ha costretto a trasferire 250mila euro»Svolta nel caso della morte dell'ex banchiere Alexander Adarici, precipitato lo scorso 23 gennaio da un B&b in via Nerino a Milano. La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha ... leggo.it