Giornalista sportiva trovata morta in casa col marito il figlio di 3 anni veglia sui corpi | Omicidio-suicidio

Una tragica scoperta scuote la comunità di Hoover, Alabama. La giornalista sportiva Christina Chambers e il marito Jhonny Rimes sono stati trovati senza vita nella loro abitazione, mentre il piccolo di tre anni veglia sui corpi. La polizia ha ipotizzato un tragico episodio di omicidio-suicidio, lasciando dietro di sé un dolore profondo e molte domande senza risposta.

La giornalista sportiva Christina Chambers e il marito Jhonny Rimes sono stati trovati morti nella loro casa ad Hoover, Alabama (USA). Accanto i corpi il figlio di 3 anni della coppia, che sta bene. Secondo la polizia, potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

