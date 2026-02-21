Il Metodo Montessori entra alle scuole secondarie | al via l’ordinamento in tre scuole di Bergamo e provincia

Tre scuole di Bergamo e provincia hanno avviato il metodo Montessori nelle classi seconde. La decisione deriva dalla richiesta di offrire un’alternativa più pratica e concreta all’apprendimento tradizionale. Gli insegnanti hanno adottato materiali e tecniche specifiche, coinvolgendo gli studenti in attività pratiche e autonome. La sperimentazione mira a valutare come questa metodologia possa migliorare l’interesse e la partecipazione degli studenti. L’esperienza proseguirà anche nel prossimo anno scolastico.

Tre Istituti della provincia hanno partecipato alla sperimentazione dell’inserimento di un indirizzo Montessori nella scuola secondaria di primo grado. L’ I.C. Virginio Muzio di Bergamo, l’ I.C. Bartolomeo Colleon i di Urgnano e l’ I.C. Antonio Lanfranchi di Sorisole sono tra le 24 scuole in tutta Italia ad aver partecipato alla sperimentazione e ad aver ottenuto l’ordinamento statale. Il Metodo Montessori è una metodologia didattica che si fonda su paradigmi come l’autoeducazione, l’apprendimento attraverso il fare, l’autonomia, la libera scelta, le attività con ricaduta sociale andando a rispondere ai bisogni specifici del terzo piano di sviluppo, quello dell’adolescente che per Maria Montessori è un “ neonato sociale ” in quanto si “apre al mondo” e si affaccia alla vita in società.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Rette, gestioni religiose, metodo Montessori. Cosa c'è da sapere sulle scuole private (e paritarie) d'ArezzoLe scuole private, paritarie e pubbliche ad Arezzo rappresentano un’opzione importante per le famiglie, ma spesso le differenze tra queste realtà non sono immediatamente evidenti.

“Le donne fanno scienza”: parte il progetto didattico rivolto alle scuole secondarie. NOTAIl progetto “Le donne fanno scienza”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con Casio, mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie, statali e paritarie, sull’importanza della presenza femminile nel campo scientifico.

