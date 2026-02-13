Weekend a Bari del 14 e 15 febbraio | San Valentino Carnevale e spettacoli con 10 eventi imperdibili

Il weekend del 14 e 15 febbraio, Bari si anima con dieci eventi diversi, tra cui il Carnevale, le feste di San Valentino e spettacoli dal vivo. La città si prepara a offrire momenti di divertimento e cultura, con concerti e visite guidate che attirano residenti e turisti. Le strade si riempiranno di colori e musica, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Il weekend del 14 e 15 febbraio si preannuncia particolarmente ricco a Bari e nel suo territorio, tra eventi dedicati agli innamorati, appuntamenti culturali, visite guidate suggestive, musica dal vivo e l’energia contagiosa del Carnevale. Un fine settimana perfetto per coppie, famiglie e curiosi che vogliono vivere la città in modo autentico, tra tradizione e nuove esperienze. Ecco una selezione degli eventi da non perdere. Sabato 14 febbraio, a partire dalle 19.30, largo Albicocca – nel cuore di Bari Vecchia – si trasforma nella romantica “piazza degli innamorati” con l’evento “Una canzone d’amore”.🔗 Leggi su Baritoday.it

