Europei giovani Tbilisi Italia d’argento nella spada maschile | tutti i risultati

Gli atleti italiani si sono distinti nella competizione di spada maschile ai Campionati Europei Giovani di Tbilisi 2026, conquistando un metallo prezioso. La giornata è stata dedicata alla prova a squadre, e le prestazioni hanno mostrato un alto livello di competizione e impegno da parte dei giovani rappresentanti nazionali. La manifestazione continua con altre sfide nel programma, mentre gli atleti si preparano alle prossime fasi.

Arriva una grande gioia per l’Italia: i giovani azzurri hanno vinto un meraviglioso argento nella prova a squadra maschile L’Italia non ha deluso neanche oggi ai Campionati Europei Giovani di Tbilisi 2026, nella giornata dedicata alla prova a squadre. Siamo arrivati alla penultima giornata della manifestazione e la gioia massima è stata la prova della spada maschile. Nel Team Event degli Under 20, Cristiano Sena, Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat e Ettore Leporati sono riusciti a sbaragliare gran parte della concorrenza, riuscendo a portare a casa un meraviglioso argento. L’oro è andato alla Francia, e anche con qualche rimpianto, visto che la finale è stata molto equilibrata e ricca di emozioni. 🔗 Leggi su Sportface.it

Europei Cadetti Tbilisi 2026, per l’Italia oro nella sciabola maschile a squadre e argento nel fioretto maschileAzzurrini Under 17 in doppia cifra: 10 medaglie, nessun Paese ne ha vinte di più.

Scherma azzurra protagonista nel weekend: argento nella spada a squadre, Torre nei top 8 e fioretto maschile 11°Ottimi risultati internazionali per l’Italia tra Fujairah, Tunisi e Parigi: spadisti secondi in Coppa del Mondo, Torre sfiora il podio nel Grand Prix...

Europei Giovani di Tbilisi, Italia d’argento nella prova a squadre di spada maschileTBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) - L'Italia ha conquistato una splendida medaglia d'argento nella prova a squadre di spada maschile agli Europei Giova ... italpress.com

Scherma, Europei Tbilisi 2026: oggi le gare Under 20, il programma e gli azzurriA Tbilisi si apre una nuova fase dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026. Dopo una prima metà dedicata agli Under 17, chiusa dall’Italia con un bottino di ... sportface.it

