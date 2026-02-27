Europa League sarà derby Roma-Bologna agli ottavi E in Champions l’Atalanta pesca il Bayern Monaco – Tutti i sorteggi

Nella giornata di oggi, dall’Uefa a Nyon sono stati effettuati i sorteggi per gli ottavi di Champions League e Europa League. La Roma affronterà il Bologna in un derby italiano, mentre l’Atalanta dovrà sfidare il Bayern Monaco. Questi incontri promettono grandi emozioni e sono tra le partite più attese di questa fase a eliminazione diretta.

Si delinea un quadro di sfide spettacolari per gli ottavi di Champions League. Dai sorteggi svolti oggi dall’Uefa a Nyon, in Svizzera, emergono infatti una serie di big match già degni di una finale. Per l’Italia, dopo l’eliminazione di Inter e Juventus e l’uscita già nella prima fase del Napoli, l’unica squadra rimasta in competizione è l’Atalanta. Che dopo aver eliminato ai playoff il Borussia Dortmund con una grande rimonta nella gara di ritorno agli ottavi dovrà vedersela ancora con una corazzata tedesca: quella del Bayern Monaco. In Europa League invece sarà derby italiano agli ottavi, con la sfida tra le due italiane rimaste in competizione, Roma e Bologna. 🔗 Leggi su Open.online

