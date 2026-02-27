Venerdì 27 febbraio 2026 si sono svolti i sorteggi degli ottavi di Europa League. La Roma affronterà il Bologna nella prima fase a eliminazione diretta del torneo. I risultati del sorteggio sono stati comunicati ufficialmente e determinano gli incontri tra le squadre qualificate. La sfida tra Roma e Bologna rappresenta uno degli incontri più attesi di questa fase.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Giallorossi e rossoblù si sfideranno il 12 e 19 marzo 2026: l'andata al Dall'Ara, ritorno decisivo allo Stadio Olimpico. I sorteggi degli ottavi di Europa League di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, hanno svelato l avversaria della Roma, nella prima fase ad eliminazione diretta del torneo. Sarà derby Italiano contro il Bologna, partita che promette tensione, atmosfera e due notti Europee da vivere col fiato sospeso. Forse il sorteggio più “antipatico” per entrambe le squadre, che fino ad oggi, non si sono mai incontrate in una sfida di Europa League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Europa League, il sorteggio sentenzia: sarà Roma-Bologna

