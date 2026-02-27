Europa League battuto ancora il Brann | ora il Friburgo o la Roma da 28 anni rossoblù mai così in alto in Coppa Joao Mario gioia Bologna | volo agli ottavi
Il Bologna centra un'altra vittoria in Europa League superando il Brann e avvicinandosi alla qualificazione. La squadra rossoblù, per la prima volta da oltre due decenni, si trova a un passo dagli ottavi di finale, alimentando le speranze di un percorso storico in competizione internazionale. La partita si conclude con un risultato stretto ma importante, che mantiene alta la tensione nel girone.
Bologna 1 Brann 0 BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 7.5; Zortea 6, Vitik 6 (15’ st Casale 6), Lucumì 7, Joao Mario 7.5; Ferguson 5.5, Freuler 6.5 (27’ st Odgaard 6.5), Moro 6 (33’ st Sohm 6); Bernardeschi 6 (15’ st Orsolini 6.5), Castro 6 (33’ st Dominguez 6.5), Rowe 6. All. Italiano 6.5. BRANN (4-3-3): Dyngeland 6.5; De Roeve 5.5, Knudsen 5.5, Boakye 6, Soltvedt 6 (41’ st Dragsnes sv); Ingason 5.5 (15’ st Pedersen 6), Sorensen 5, Myhre 6; Mathisen 6 (27’ st Holten 5.5), Holm 6 (41’ st Finne sv), Þorsteinsson 6.5 (27’ st Haaland 6). All. Alexandeon 6. Arbitro: Bastien (Fra) 5.5. Rete: 12’ st Joao Mario. Note: espulso Sorensen al 37’. Ammoniti Vitik, Bernardeschi, Holten, Orsolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
