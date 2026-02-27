bologna agli ottavi di europa league brann battuto ancora 1 0

Il Bologna si qualifica agli ottavi di Europa League dopo aver battuto ancora una volta il Brann con un risultato di 1-0. La vittoria arriva grazie a un gol di Joao Mario nel ritorno del play-off. La squadra emiliana continua così il suo cammino nella competizione europea, mentre si prepara a conoscere il prossimo avversario nell’urna dei sorteggi.

A stendere i norvegesi anche nel ritorno del play-off ci pensa una rete di Joao Mario BOLOGNA - Ci sarà anche il Bologna nell'urna degli ottavi di Europa League, con la Roma o i tedeschi del Friburgo come potenziale avversaria. I rossoblù bissano infatti l'1-0 dell'andata del play-off e sconfiggono con lo stesso punteggio il Brann, già sfidato (con un pari) nella League Phase. L'avvio del match è però tutt'altro che semplice per i felsinei, che soffrono la mobilità e la freschezza dei rivali. Þorsteinsson impegna subito Skorupski e il Brann domina sia nel ritmo che nel possesso palla, sfiorando la rete anche con Holm e Mathisen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

