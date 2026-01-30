Europa League Bologna-Brann ai playoff | possibile incrocio con Roma o Friburgo agli ottavi

Il Bologna affronterà il Brann nei playoff di Europa League. La doppia sfida si gioca a febbraio: l’andata in Norvegia il 19, il ritorno a Bologna il 26. Se passa il turno, i rossoblù potrebbero incontrare la Roma o il Friburgo agli ottavi.

Sorteggiati i playoff di Europa League: il Bologna affronterà i norvegesi del Brann. Andata il 19 febbraio in Scandinavia, ritorno il 26 al Dall’Ara. In palio un posto negli ottavi contro Roma o Friburgo. Sarà il Brann l’avversario del Bologna nei playoff di UEFA Europa League.La gara d’andata si giocherà il 19 febbraio in Norvegia, mentre il ritorno è fissato il 26 febbraio allo stadio Renato Dall’Ara. Le due squadre si sono già affrontate nella league phase della competizione: al Dall’Ara la sfida si chiuse sullo 0-0, con l’espulsione di Charalampos Lykogiannis, episodio che condizionò l’andamento del match.🔗 Leggi su Sportface.it

Roma si prende la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie a un gol di Ziolkowski nella ripresa.

La Roma ha conquistato il passaggio agli ottavi di Europa League dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Panathinaikos nell’ultima giornata della fase a gironi.

Europa League, il sorteggio: il Bologna ritrova il Brann, già affrontato nella prima faseSi è concluso il sorteggio del playoff di Europa League che vedeva protagonista il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù trovano ancora. tuttomercatoweb.com

Playoff Europa League, Bologna col BrannLa Roma, già qualificata agli ottavi in virtù dell'8° posto nella fase campionato, attende la fine dei playoff per conoscere l'avversario. L'urna potrebbe riservare anche un derby italiano, se i ... rainews.it

Ecco il quadro completo dei play-off di Europa League x.com

ROMA AGLI OTTAVI, BOLOGNA AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE La Roma pareggia 1-1 e resta tra le prime 8. Il Bologna sfiora il traguardo, vince la sua gara ma chiude al 10° posto in classifica ed è costretto a passare dai playoff - facebook.com facebook