Porsche una rete più ampia con Eurocar | acquisite le concessionarie PWP di Firenze Arezzo e Pescara

Porsche amplia la sua rete con Eurocar, acquisendo le concessionarie di Firenze, Arezzo e Pescara. L’operazione permette di rafforzare la presenza del marchio in diverse zone e di offrire un servizio più capillare ai clienti. Con questa novità, la rete Porsche si espande e si rende più accessibile in molte città italiane.

Quando si parla del marchio Porsche si mettono in gioco più fattori: il prestigio, l’esclusività e le emozioni che sa scatenare. Il lato viscerale e coinvolgente delle sue vetture, insieme all’eccellenza tecnica e meccanica, ha saputo confezionare un mito senza confini e tempo. Ogni vero appassionato di automobili custodisce – almeno – una piccola porzione del proprio cuore per le magiche sportive di Zuffenhausen. Il pubblico italiano ovviamente non può restare indifferente al richiamo e all’appeal di Porsche, e adesso può contare su una rete di distribuzione sul territorio nostrano ancora più articolata. Eurocar, la principale realtà nazionale nella vendita e assistenza dei brand del Gruppo Volkswagen, ha reso noto a Firenze un passaggio fondamentale a livello strategico: l’integrazione di PWP Srl nel proprio perimetro operativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

