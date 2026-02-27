Esercito Usa abbatte per errore drone della polizia di frontiera caos sui cieli del Texas | Incompetenti

Un drone della polizia di frontiera è stato abbattuto dagli aerei dell’esercito degli Stati Uniti nel cielo del Texas, provocando confusione e scompiglio nella zona. Si tratta del secondo incidente in pochi giorni, entrambi causati da un’arma laser antidrone. L’episodio ha sollevato critiche e discussioni sulla gestione di queste operazioni e sulla competenza delle forze coinvolte.