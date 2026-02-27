Esercito Usa abbatte per errore drone della polizia di frontiera caos sui cieli del Texas | Incompetenti
Un drone della polizia di frontiera è stato abbattuto dagli aerei dell’esercito degli Stati Uniti nel cielo del Texas, provocando confusione e scompiglio nella zona. Si tratta del secondo incidente in pochi giorni, entrambi causati da un’arma laser antidrone. L’episodio ha sollevato critiche e discussioni sulla gestione di queste operazioni e sulla competenza delle forze coinvolte.
L’incidente, il secondo in pochi giorni vicino al confine messicano a causa di un’arma laser antidrone, ha fatto scattare nuove polemiche. “L'incompetenza dell'amministrazione Trump continua a causare caos nei nostri cieli" accusano i democratici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un drone gregario abbatte un avversario: È il “Pipistrello fantasma”, nuova frontiera del combattimento aereo L’abbattimento di un velivolo da parte di un drone gregario MQ-28A “Ghost Bat” segna un momento cruciale nella storia del combattimento aereo: le...
Leggi anche: Usa abbatte drone Iran vicino portaerei