Usa abbatte drone Iran vicino portaerei

Un drone iraniano è stato abbattuto vicino a una portaerei statunitense nel Golfo. L’episodio si è verificato mentre le tensioni tra i due paesi restano alte. L’incidente potrebbe complicare i negoziati previsti tra gli Stati Uniti e l’Iran, che ora si svolgeranno in Oman anziché a Istanbul, come inizialmente previsto. La manovra ha portato a un aumento delle preoccupazioni nella regione, con le parti che cercano di gestire la crisi senza escalation.

20.00 L'Iran vuole che i negoziati in programma con gli Stati Uniti si tengano in Oman e non a Istanbul in Turchia. Lo riferisce Axios citando due fonti qualificate. "In aggiunta, -scrive ancora Axios-Teheran chiede che i colloqui siano in formato bilaterale e non con il coinvolgimento di rappresentanze di altri Paesi. Gli Stati Uniti intanto hanno reso noto di aver abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato a una portaerei nel Medio Oriente.

