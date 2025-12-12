Un drone gregario abbatte un avversario | È il Pipistrello fantasma nuova frontiera del combattimento aereo 

Un drone gregario, il MQ-28A “Ghost Bat”, ha abbattuto un velivolo avversario, segnando una svolta nel combattimento aereo. Le piattaforme autonome, note come “Loyal Wingman”, sono ormai pronte a operare in prima linea, offrendo supporto e capacità offensive contro avversari di diversa potenza.

L’abbattimento di un velivolo da parte di un drone gregario MQ-28A “Ghost Bat” segna un momento cruciale nella storia del combattimento aereo: le piattaforme autonome, spesso definite “ Loyal Wingman “, sono pronte a entrare in azione non solo per il supporto logistico o informativo, ma anche per combattere contro avversari di superiore e pari livello. Come dei veri e propri caccia al servizio dei piloti umani che li condurranno in battaglia. Questa azione di guerra simulata decisamente avveniristica è stata portata a termine da un drone appartenente alla Royal Australian Air Forc e, sviluppato da Boeing Defence Australia in collaborazione con le forze statunitensi, e oltre a dimostrare il ruolo affatto marginale dell’Australia nel campo degli armamenti di nuova generazione, conferma i progressi della tecnologia che sta portando in campo militare, al fine di ridurre rischi per il personale umano, amplificando al contempo l’efficacia dei sistemi d’arma da impiegati nei futuri scenari di guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com